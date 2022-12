58:50

Nuevos villancicos pop y los últimos singles publicados en 2022

Playlist:

EL MOMENTO INCÓMODO - Chocolate y vino malo (Blanca Navidad)

CARLOTA - Collar con forma de corazón

LIL ELLA, PAWOBLO, MARINADORCIUD - Parque de Atracciones

AXELOT - Bajo tierra

TONI DUART, CCF - Mazapán

GOLDB, 936 - Encima de las nubes nunca llueve

ZORRA - Pornhub

TATUAJE - Muro de hielo

LIMALIMON, CUTRE, DAVO BADASS - Navipunk2

PACO MORENO - Como a una flor

LUSILLÓN, GANGES - No me dejan

LUSILLÓN, ALEX GRANERO - Ikea

ALEX GRANERO - Me lo merezco

VENGA, BEA - La playa

JUDELINE - TÁNGER

KEEZYPORTA - San Juan

CHILL CHICOS, KICKBOMBO - Superfuertes

HIUZZ - Egun onak

KOKOSHCA - Siempre hay que volver a casa