Alex Ankli regresa con el single "Dime que no cante"

"Después de muchos meses sin sacar música, me encontraba con bloqueo y presión por hacer algo que estuviese a la altura de “Poca suerte”, me sentía abrumada. Es algo que les pasa a muchos artistas a raíz de este movimiento de Fast Music que hay. Están creando por crear y si no funciona pues directos al siguiente tema. Es desesperanzador porque no todos los artistas creamos a esa velocidad".

Ésta es la historia detrás de "Dime que no cante", el tema con el que regresa Ankli, que escuchamos en un Capitán Demo con lo nuevo de La Trinidad, Lord Malvo, Simona, Cabiria o Basinger.

Playlist:

LA TRINIDAD - 6.30

LORD MALVO - Costa Brava

NADIE PATÍN - Una nueva vida

MONTEPERDIDO - Marca 52

ANKLI - Dime que no cante

SIMONA - Meloni

MARÍA BLAYA - Daño

BASILISQUE - Cristalízame

TOMÁSSS - As I

BERNARDA - Amor de verano

ALEX GRANERO - Qué triste

LUSILLÓN - Me quiero ir

PACO MORENO - Así es

DALSI - Hola, creo que me molas

YAVY - Nadie está muy bien

BASINGER - Verano total

CABIRIA - Gelato dell’Inferno