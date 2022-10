59:32

"Parque de la Primavera" es la primera colaboración entre María y Simo

Ya está publicado 'Usted está aquí', el primer EP de AMORE. María Moreno, artista murciana afincada en Madrid, ha completado este primer lanzamiento con una colaboración junto a una de las artistas que más admira, la argentina afincada en Barcelona SIMONA. Escucha ésta y otras nuevas joyas a cargo de Lusillón, François, Viuda o Teo Planell en esta edición de Capitán Demo.

Playlist:

THE DOPLERS - Lo siento, mamá

LOS B.E.S.O.S., YANN WILLIAM - yoqse

SANTA COMPANHA - AUGURIOS

LAURA KATZE - Un ritual

MORREO, ADIÓS AMORES - Los turistas

PACO MORENO - Respira

AMORE, SIMONA - Parque de la Primavera

MAGALÍ DATZIRA - Pedres blanques

LUSILLÓN - Me quiero ir

CUCUIBU - Auto estropeado

VIUDA - Costumbrismo

BUENCAMINO - Ahab

ALE VAEZ - Calma

FRANÇOIS - Mi mente es un laberinto

TEO PLANELL, BARRY B - TALISMÁN

CONFETI DE ODIO - ¡Ya no puedo más!

JUAN AZUL - Alicia