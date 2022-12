59:06

En 2023 la banda gallega Dalsi publicará su EP debut. Se llamará 'Cantigas de amor' y en él encontrarás "Michi y Yoshirin", tema que hoy estrenamos. La canción habla de ese amor ideal e infantilizado que nos inculcan cuando somos pequeños pero, sobre todo, de buscar un amor que no sea tóxico. ¡Vivan Dalsi!

Playlist:

SHEGO - Lucky

MARGARITA QUEBRADA, XENIA, MERINA GRIS - Otro lado

MERINA GRIS - Dancing on my own (Robyn)

NICO B., COSME PELOTILLO - Joven

TOMÁSSS - Me pongo un poco sad

LA PLATA - Real (BSO para la serie La Ruta)

DALSI - Michi Y Yoshirin

BUENCAMINO - Ahab

DIAMANTE NEGRO - Luz de gas

MEDALLA - Guardián

TRISTÁN! - ROC3

RALPHIE CHOO - Bulerías de un caballo malo

IRENEGARRY - Dime que me calle

COMETA - No creo en el amor

KOKOSHCA, ERIK URANO - El futuro