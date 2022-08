59:33

María es de Alicante y Nacho de León pero un día decidieron montar Agosto en Madrid

¡Ya es agosto en Capitán Demo! Lo celebramos escuchando al dúo formado por María y Nacho, que se hacen llamar Agosto, y también el tema veraniego publicado por Flavia Marsano.

Playlist:

AGOSTO - a tu merced

AGOSTO, CLAUDIO MONTANA - azul azul

FLAVIA MARSANO - Azul

TURIAN BOY, NAVXJA - Esta ciudad

ARIOX - QUÈ M’ESTÁ PASSANT?

ANA WEB - Juntos en el coche

CASERO - Cosas que creo

MIRA PAULA - Godard

LUSILLÓN - Me gustaría gustarte

LUSILLÓN, GANGES - No me dejan

AMORE - Fuensanta De Noche

IRENEGARRY - Contéstame a la historia

SECUNDARIA - Oye, que perdón

MURO MARÍA - Estúpido Flanders

PETUNIAS - La cena

LISASINSON - Canción de entretiempo

CINE NURIA - La Renta

FRANÇOIS - Menos mal

DANI - Ceras rosas