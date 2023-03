-El Gobierno autonómico no se personará en el Caso Mediador después de comprobar que la trama no ha afectado a las arcas públicas...Sí que se personará el PSOE canario. Así lo anunció el presidente autonómico y líder socialista, Angel Víctor Torres, durante durante su intervención esta mañana en el debate sobre el estado de la Nacionalidad, el último de la Legislatura. El presidente ha defendido no sólo la gestión del último año sino el global del mandato que ha estado marcado por múltiples contingencias negativas (algunas específicas de Canarias como el volcán de La Palma) y a las que -según Torres- se ha hecho frente de forma efectiva y en base al diálogo y al consenso.

Los grupos de la oposición intervendrán esta tarde aunque ya están adelantando su posición crítica respecto al Estado de la Nacionalidad y al escándalo del caso Mediador.



-El Caso Mediador ha trascendido la política canaria y ya ha llegado al ámbito nacional, con todo tipo de reacciones y posicionamientos en demanda de responsabilidades y aclaraciones. Un ejemplo de ese debate lo encontramos en las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la respuesta en Tele 5 del presidente Pedro Sánchez.



-Segunda jornada del paro patronal en el transporte de mercancías que tan solo se lleva cabo en Gran Canaria. En Tenerife, el sector ha acordado fiarse de las promesas del gobierno respecto al uso limitado del tacógrafo.

-Y en tiempo de reflexión, conoceremos y analizaremos los datos sobre la violencia vial en Canarias.

-Archipiélago Deportes. 28/02/23