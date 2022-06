Caminantes Caminos de Herradura 05:01 La Sierra de Cameros es una zona montañosa situada en el centro sur de La Rioja. Los ríos Iregua y Leza estructuran este territorio que está salpicado por pequeños pueblos con una historia vinculada a la trashumancia y a la migración. Uno de estos municipios, situado en el Camero Nuevo, es Nieva de Cameros y Montemediano. Hasta allí nos acercamos para recorrer sus seis Caminos de Herradura.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]