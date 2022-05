59:09

"Turner. La luz es color. Mañana viernes 20 de mayo se inaugura la nueva exposición del Museo Nacional de Arte de Cataluña que se podrá visitar hasta el próximo 11 de septiembre". A partir de este titular escuchamos músicas relacionadas con el pintor británico, maestro de la luz, el color y la atmósfera, por eso comenzamos nuestro recorrido sonoro con "Atmósferas" de Ligeti. Continuamos con un autor contemporáneo y coterráneo de Turner: Samuel Sebastian Wesley de quien escuchamos "Blessed be the God and Fahter". La compositora Thea Musgrave escribió sus seis "Paisajes turbulentos" inspirándose en cuadros de Turner. Escuchamos el segundo de ellos: "El naufragio". Recordamos las tempestades operísticas de "El holandés errante" de Wagner a través de su obertura y concluimos la selección refiriéndonos al compositor inglés barroco del mismo nombre que el pintor, William Turner, de quien escuchamos "See Where she Sits". Para finalizar nos perdimos en el Covent Garden londinense, lugar de nacimiento de nuestro pintor protagonista de hoy, a donde llegamos con el aria "The Soldier Tir'D" de la ópera "Artaxerxes" del compositor nacido también en Covent Garden Thomas Augustine Arne.