Café Zimmermann

"A partir del 1 de enero, el pianoforte dejará de estar presente en las salas de conciertos de toda Europa". Ése es el sorprendente titular con el que abríamos hoy el programa y que nos inspiraba la primera de las músicas de nuestra selección diaria, "Fantasía para piano en do menor KV 475" de W.A. Mozart. Nuestro "Actor Secundario" de la semana es Van den Budenmayer, compositor neerlandés del siglo XVIII, que ejemplificamos con algunas de sus obras más célebres: "Trois couleurs: Bleu: Música funeral", "Trois couleurs: Rouge: Do not take another man´s wife", "La double vie de Veronique: Veronique". Y después, en la "Magdalena de Proust", recordamos la música de la película soviética "El teniente Kijé" de 1934. La banda sonora, compuesta por Serguéi Prokófiev, fue posteriormente adaptada como su "Suite Teniente Kijé, Op.60", de la que escuchamos una selección en diferentes versiones.