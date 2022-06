Café Zimmermann Stonehenge: lugar de caza 59:53 "Antes de Stonehenge la zona era un paraíso para los cazadores-recolectores. El cruce de las tierras secas de Salisbury Plain y la llanura del río Avon estaba cubierto de bosques abiertos y claros parecidos a prados donde pastaban uros, ciervos, alces y jabalíes". Este artículo de David Ruiz Marull nos lleva a músicas relacionadas con la caza, como la polka "De caza" de la opereta "Cagliostro en Viena" de Johann Strauss II. Continuamos con la obertura de la ópera "La caza del joven Henri" de Mehul para pasar al "Divertimento en Si bemol Mayor Op. 1 nº 1" de Haydn que, además de ser uno de los primeros cuartetos de cuerda de la historia, se subtitula "La caza". Después sonó el aria nº 9 de la "Cantata de caza BWV 208" de Johann Sebastian Bach: "Las ovejas pastan tranquilas". Cerramos nuestra selección con el último movimiento, "Allegro con spirito", de la "Sinfonía nº 29 en La Mayor K. 201" de Mozart, escrito al estilo de los finales de caza típicos de la época. Para finalizar, nos perdimos en la localidad a la que nos llevaba el titular, Stonehenge (Inglaterra) y en su mítico monumento, a los que llegamos a través del último movimiento, "Stonehenge (Verano: noche - amanecer)", de la "Sinfonía nº 4: Gaia" de John Pickard Más opciones

