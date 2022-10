59:49

"El gran problema del viaje a Marte: estar encerrado con otras personas durante año y medio". Este curioso titular nos lleva hoy a escuchar "Cuarteto Euphometric" de Henry Cowell, un compositor que sabía sacar partido a los aislamientos. Estrenamos nuestra sección de Belvedere, un lugar desde el que contemplar las "bellas vistas" de algunas de las casas y salones musicales más atractivos de la historia. Hoy comenzamos con la casa "Belvedere" de Ravel que ilustramos con selecciones de la "Sonata para violín y piano en Sol Mayor" y el "Concierto para piano y orquesta en Re Mayor para la mano izquierda" del compositor francés. En la Academia Arcadia recordamos la relación de la recientemente fallecida monarca Isabel II del Reino Unido con la música clásica a través de obras que le fueron dedicadas, como " la "Nursery Suite" de Edward Elgar o el "Cuarteto nº 8" de Peter Maxwell Davies. También conocimos piezas que sonaron en el Funeral de Estado que se celebró el pasado 19 de septiembre de 2022 en Londres: "Fantasía para órgano en 4 partes" de Orlando Gibbons y "My Soul, there is a Country" de Hubert Parry.