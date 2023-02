59:53

¿Cuál es el alimento más antiguo que se conoce? A partir de este artículo de Francisco María hilvanamos una selección musical en la que recorremos algunas de las primeras obras de determinados géneros o estilos musicales, como la primera pieza musical conservada, de ca. 1400 a. C.: el himno hurrita nº 6 a Nikkal. Continuamos con la primera obra a tres voces conservada: "Congaudeant catholici" del Códice Calixtino. Seguimos con la primera misa de réquiem polifónica de autor ibérico, la de Pedro de Escobar, de la que escuchamos su introito Continuamos con una de las primeras sonatas del primer gran compositor de sonatas de la historia, Arcangelo Corelli, de quien escuchamos la "Sonata en trío para 2 violines y continuo en mi menor Op. 2 nº 4". Y concluimos con uno de los primeros cuartetos de la historia, el "Cuarteto Op. 2 nº 1" de Boccherini. Nos perdimos en la Down House en Downe, Reino Unido, uno de los museos paleontológicos más apreciados del mundo. Lo ilustramos con el autor favorito de Darwin, Haendel, de quien disfrutamos con su "Cry aloud, and spare not"