"Soledad, incertidumbre y problemas para desconectar: así es la 'cara B' de los nómadas digitales. Cada vez son más los profesionales que buscan trabajar viajando". A partir de este titular dedicamos nuestra hora de café a escuchar obras de compositores escritas en sus retiros favoritos, como es el caso de Gustav Mahler, quien escribió en Altschluderbach, en el Tirol del Sur, "La canción de la tierra" de la que escuchamos "De la belleza". Después nos quedamos con John Adams que posee una cabaña en High Sierra. De su catálogo escuchamos "Shaker Loops". También recordamos el refugio veraniego de Dvorak en Visoka, a 150km de Praga, a través de un movimiento de la "Sinfonía nº 8" que escribió allí. Nos detuvimos en las cercanías del lago Lemán, en Clarens, Suiza, para escuchar un movimiento del "Concierto para violín Op. 35" que escribió allí Tchaikovsky. Y terminamos en Thun, Berna, en donde Brahms concibió su "Concierto para violín, violonchelo y orquesta en la menor Op. 102". Y para perdernos todavía más, visitamos en "Un lugar para perderse", "One Oak", una casa de campo que Ethel Smyth compró en Camberly para refugiarse en el Reino Unido tras estudiar en Leipzig. Escuchamos su canción "On the Road" (01/06/2023).