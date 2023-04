Café Zimmermann

59:21

Hoy compartimos café con la flautista Lobke Sprenkeling y el clavecinista y organista Jorge López-Escribano, con quienes comentamos el siguiente titular: "El Ayuntamiento de Madrid y el Teatro Real presentan el Real Teatro del Retiro, el nuevo espacio escénico en el Centro Cultural Daoiz y Velarde". Lo ilustramos con un fragmento de "Cendrillon" de Pauline Viardot, que será el primer espectáculo de la temporada del Teatro Real Junior que tendrá lugar allí. Continuamos charlando con Lobke y Jorge sobre sus trayectorias individuales y en común, así como sobre su disco "Pulchra es" del que escuchamos la "Canzona seconda detta la Bernardina" de Frescobaldi, "Sonata Seconda" de Fontana y "Ancor che col partire" de Rore en versión de Rognioni. En su "Tafelmusik" nos propusieron el pasaje "See, Even Night Herself is Here" de "La reina de las hadas" de Purcell, el "Amanecer" del ballet "Daphnis et Chloé" de Ravel y "Mille Regretz" de Josquin en la nueva versión de Le Concert Brisé.