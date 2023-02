Café Zimmermann

57:59

Hoy recibimos en el café a la mezzosoprano Lea Desandre y al laudista Thomas Dunford, pero antes comentamos el siguiente titular: "Hacia un Estatuto del Artista. Las medidas del real decreto aprobado por el Gobierno mejoran de forma significativa la protección laboral del sector de la cultura". Ilustramos la noticia con un fragmento de la "Sinfonía fantástica, episodio de la vida de un artista" de Berlioz. En nuestro Estudio 206 comenzamos recorriendo la trayectoria y los últimos proyectos de nuestros invitados, que nos ofrecieron las siguientes piezas en vivo: "Stay awake" de la película "Mary Poppins" de Richard y Robert Sherman, "A Chloris" de Reynaldo Hahn, la "Calata alla spagnola" de Joan Ambrosio Dalza (esta última para laúd solo), así como el "Lamento de Dido" de la ópera "Dido y Eneas" de Purcell y "Sans frayeur dans ce bois H. 467" de Charpentier. Además, escuchamos dos fragmentos de su último disco en conjunto con el Jupiter Ensemble, dirigido por Dunford, y con la voz del contratenor Iestyn Davies "Eternal Heaven": "Prepare then, ye immortal choir" de "Semele" de Haendel y "That's so you" del propio Dunford y Doug Balliett.