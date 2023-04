Café Zimmermann

01:00:16

"Científicos identifican el ingrediente secreto en las pinturas de Leonardo da Vinci". Éste es nuestro titular de hoy, que ilustramos con un fragmento del segundo acto de "Un giorno di regno" de Verdi en el que se habla de ese ingrediente: el huevo. Nuestro "Actor Secundario" es Johann Tost, el segundo violín principal de la orquesta Esterházy de la que Haydn fue director musical. Escuchamos dos fragmentos de obras dedicadas a Tost: el "Cuarteto en Sol Mayor Op. 64 nº 4 'Tost' 4" de Haydn y el "Noneto Op. 31" de Louis Spohr. Y en la "Magdalena de Proust" recordamos la banda sonora clásica de las películas "El espejo" y "Sacrifico" de Andrei Tarkovsky: escuchamos el coral para órgano "Das Alte Jahr Vergangen ist BWV 614", el coro inicial de la "Pasión según San Juan" y el aria "Erbarme dich" de la "Pasión según San Mateo" de Johann Sebastian Bach. También escuchamos "They Tell us That you Mighty Powers Above" de "La reina india" de Purcell.