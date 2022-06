Español vs. Inglés

"¿El español va a desbancar al inglés? En realidad, está de retirada en muchos países. El español está desapareciendo en algunos países y la comunidad latina de EEUU no es garantía de nada. Nuestra mejor baza es convertirnos en una lengua que complemente al inglés". Esta entrevista de Ángel Villarino a David Fernández Vítores es la noticia que nos guía en la selección musical de hoy, en la que reivindicamos nuestro idioma a través de distintas obras con texto en español. Comenzamos con la canción "Sé que me muero" de "El burgués gentilhombre" de Lully, continuamos con la "Suite de Lorca" de Einojuhani Rautavaara sobre textos de Lorca, los "Cuatro madrigales amatorios" de Rodrigo sobre villancicos recopilados por Juan Vásquez en el s. XVI, la ópera "Bomarzo" del argentino Alberto Ginastera con libreto de Manuel Mujica Lainez o una selección de las "Seis canciones castellanas" de Toldrá sobre poemas de Lope de Vega o Quevedo. Nos perdimos en el que probablemente sea "un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme", es decir, Villanueva de los Infante, en Ciudad Real. Llegamos allí con las secciones finales del poema sinfónico "Don Quijote" de Richard Strauss.