58:53

Hoy el titular que hace florecer nuestra selección musical es el siguiente: “Efecto pétalo de rosa: desvelado por qué el rocío no cae de la flor aunque se gire la planta”. Comenzamos el programa escuchando "To a wild rose" de Edward MacDowell. A continuación, nos referimos al compositor británico Cyril Scott y escuchamos "Lotus Land" porque nuestro artículo de cabecera menciona la flor de loto. Nuestro titular también nos ha hecho acordarnos de la ópera en tres actos con música de Richard Strauss y libreto en alemán de Hugo von Hofmannsthal: "El caballero de la rosa" de la que escuchamos una selección instrumental. Y tampoco podía faltar en este florido programa Robert Schumann y "El peregrinaje de la rosa". Además, escuchamos "There is no rose", composición anónima del siglo XIV. Finalizamos el programa tomándonos un "café rosa" o "pink latte" que acompañamos con un fragmento de "La del manojo de rosas" de Pablo Sorozábal.