Hoy compartimos nuestra sobremesa y nuestro café con los miembros del Dúo Cassadó: el violonchelista Damián Martínez Marco y la pianista Marta Moll de Alba. Junto a ellos comentamos el siguiente titular: "De vacas y música clásica: así suena Tchaikovsky en los establos de Dinamarca". Lo ilustramos con una de las obras que escuchan en directo los rumiantes, "Jalousie Tango Tzigane" del danés Jacob Gade. Continuamos conociendo mejor la trayectoria como intérpretes y también como profesores del Dúo Cassadó, así como su último disco "Hypnotik", del que escuchamos las siguientes obras: "Nana" de Sulkhan Tsintsadze, "Súplica" de "De la vida judía" de Bloch y el "Adagio" de Kodaly. También escuchamos la Tafelmusik que nos propusieron Marta y Damián: "La caprichosa" de Elgar en grabación histórica de Josef Hassid, el segundo movimiento "Lento e largo" de la "Sinfonía nº 3" de Gorecki y el inicio de "The Light of the End" de Gubaidulina