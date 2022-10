59:02

“Operación vergüenza, por qué un 82% españoles no enseña su cuerpo”. Este titular nos lleva a hacer un recorrido por obras musicales que evocan o describen la desnudez o la sensualidad. Comenzamos con "She’s sweetest when she’s naked" de James Oswald. Continuamos con un fragmento de "Tannhäuser" de Wagner y después escuchamos la "Danza de los siete velos" de la "Salomé" de Richard Strauss. También recordamos el uso de textos sensuales en el Renacimiento con "Osculetur me", motete de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Y tampoco falta en este recorrido una selección del ballet "El rey desnudo" de Jean Françaix. Finalizamos el programa perdiéndonos en la gaditana playa de Bolonia con "Tú, mar desnudo" de Daniel Stéfani.