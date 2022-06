59:59

Como colofón a nuestra cuarta temporada nos tomamos el café con la genial oboísta Cristina Gómez Godoy. Con ella comentamos el titular "Por el derecho a la cultura: bien esencial y sector estratégico de nuestro país" que ilustramos con el "Pablo Picasso" de "Le travail du peintre" de Poulenc. Ya en nuestra "Tafelmusik" recordamos la trayectoria de nuestra invitada de lujo que nos propone escuchar las siguientes obras en su menú musical: una de las "Cuatro últimas canciones" de Richard Strauss, un fragmento del segundo movimiento de la "Sinfonía núm. 1 en do menor, op. 68" de Brahms y "This other Eden" de Charlotte Bray en la que escuchamos a la propia Cristina con Mario Häring al piano. Además, conocemos su grabación del "Concierto para oboe en Do Mayor K. 314" de Mozart y del "Concierto para oboe en Re Mayor TrV 292" de Richard Strauss junto a Daniel Barenboim y la Orquesta West- Eastern Divan.