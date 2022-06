59:14

"'Matar a un ruiseñor''', mejor libro de los últimos 125 años según The New York Times". Ése es el titular con el que abrimos hoy nuestra sobremesa cafetero musical y que ilustramos con un fragmento de la banda sonora de la película homónima de Elmer Bernstein. Nuestra "Visita Sorpresa" es un compositor muy interesado en la literatura que tuvo muy claro desde pequeño que quería pasar su vida entre notas y pentagramas y no jugando al fútbol. Nació en una familia de clase alta en West Chester, Pensilvania, hace más de 100 años. La solución la encontrarás en el minuto 23 de este podcast. Y después, en la "Academia Arcadia", escuchamos una composición muy vinculada con la historia de nuestro país aunque no fue escrita por un autor español: el "Concierto para violín y orquesta" de Benjamin Britten, un concierto de carácter fúnebre dedicado a los voluntarios británicos que murieron en la guerra civil española