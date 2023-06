01:00:07

"El caos del Flatiron: historia y ruina del edificio más bonito de Nueva York. Después de cuatro años vacío, la subasta de la torre que ocupa el cruce de Broadway y la Quinta Avenida se salda con un fiasco que amenaza su futuro". Ese es nuestro titular para este programa que nos lleva a dar un paseo musical por la ciudad de Nueva York. Comenzamos con "Drop me off in Harlem" de Duke Ellington y continuamos con "New York counterpoint" de Steve Reich. Después, recordamos a uno de los compositores neoyorquinos más célebres, George Gershwin y escuchamos un fragmento de su "Rapsodia para piano y orquesta núm. 2". No podía faltar Leonard Bernstein de quien escuchamos una selección de "Wonderful Town". Y de su amigo Aaron Copland nos quedamos con "Quiet City". En nuestras "Tazas con historia" visitamos el gigantesco establecimiento que estuvo situado en los bajos del edificio Flatiron durante las primeras décadas del s. XX, el "Flat Iron Restaurant and Café" y escuchamos un fragmento de "Pascua en Nueva York" de Arthur Honegger.