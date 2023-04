Café Zimmermann

01:00:04

"Así es como una aerolínea prepara 50.000 comidas al día para los pasajeros del avión. Los chefs del catering de Singapore Airlines preparan dentro del aeropuerto de Changi todos los platos que se sirven en los vuelos de la compañía". A partir de este titular que pone en valor el trabajo en equipo, hoy en el café os ofrecemos algunas de las principales obras colectivas de la historia de la música clásica. Comenzamos con una selección de las "Variaciones de la Asociación de Artistas Patrióticos" de 1824 sobre un vals que el propio Anton Diabelli envió a varias decenas de autores de la época. Escuchamos el tema original y las variaciones que escribieron Friedrich Kalkbrenner, Conradin Kreutzer, Franz Liszt (con sólo 11 años) y Franz Xaver Wolfgang Mozart. Continuamos con una selección del ballet "Los novios de la Torre Eiffel" que escribieron en 1921 cinco de los miembros de "Les Six" franceses: Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre y Arthur Honegger. Después escuchamos el "Lacrimosa" que Carlo Coccia escribió para la "Messa per Rossini", un réquiem colectivo para homenajear al gran operista italiano en el que participaron 13 compositores. Recalamos después en nuestro género lírico y en la colaboración entre Federico Chueca, como creador, y Joaquín Valverde, como orquestador. Escuchamos algunos de los números más populares de su "Gran Vía". Y concluimos con otro tipo de obra colectiva, la ópera "La abeja musical" que Lorenzo da Ponte confeccionó a partir de temas de autores como Rossini, Mozart o Salieri. En "Un lugar para perderse" viajamos a Singapur, concretamente al centro de artes escénicas The Esplanade, al que llegamos con una grabación realizada allí, la del "Concierto para flauta y orquesta 'The Golden Flute" de la autora Chen Yi.