Café Zimmermann

59:45

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TBA21 presentan "De ballenas", una instalación de la artista estadounidense Wu Tsang nacida en 1982 basada en la adaptación cinematográfica de la novela Moby Dick, de Herma Melville. A partir de esta noticia construimos esta tarde una selección musical relacionada con las ballenas y con Moby Dick. Comenzamos con “Letania para la ballena" de John Cage y continuamos con "Toward the Sea" de Toru Takemitsu, obra encargada por Greenpeace con motivo de la campaña Save the Whales en 1981 y cuyos movimientos hacen referencia a Moby Dick. De las "Melodías del mar" de la compositora griega Konstantia Gourzi escuchamos "Ballena" y también recordamos un fragmento de la banda sonora original de la reciente película "The Whale" compuesta por Rob Simonsen. No podía faltar un fragmento de la cantata "Moby Dick" de Bernard Hermann. Finalizamos el programa tomándonos nuestra "Taza con historia" en el "Café Lión" y recordando la tertulia literaria de "La ballena alegre" que se reunía en su sótano. Escuchamos un fragmento de “Vox Balaenae" escrita por George Crumb en 1971.