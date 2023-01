58:35

"Alertan de una nueva especie de 'superroedores' que se han hecho inmunes a los venenos comunes". Ilustramos este titular con "La fiesta nacional de los ratones" del ballet "El pequeño elfo del ojo cerrado" de Florent Schmitt. Nuestra Actriz Secundaria es la compositora británica Elisabeth Lutyens, de quien escuchamos su obra "Constantes Op. 110" y su primer éxito "O Saisons, O Chateaux Op. 13". Y en la Magdalena de Proust recordamos la banda sonora clásica de la película de 1987 "Las brujas de Eastwick" en la que suena, entre otros, el "Concierto para cello y orquesta Op. 104" de Dvorak, "Someone to Watch Over me" del musical "Oh, Kay!" de Gershwin o el aria "Nessun Dorma" de "Turandot" de Puccini.