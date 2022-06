59:59

"Aplausos y abucheos. Acallar cualquier tipo de crítica sobre nosotros, mirar para otro lado o no querer ver la realidad, no es algo que a la larga nos vaya a resultar beneficioso". Este artículo del educador y psicólogo Juan Antonio Palacios nos lleva a recordar obras musicales que, aunque posteriormente han sido un éxito y han recibido muchos aplausos, tuvieron una mala acogida en su estreno, recibiendo sonados abucheos. Comenzamos con "El barbero de Sevilla" de Rossini y continuamos con otra ópera de estreno desastroso, "Madama Butterfly" de Puccini. Después, rememoramos la noche del 29 de mayo de 1913 en la que se escuchó por primera vez "La consagración de la primavera" de Stravinsky y también que Bizet nunca llegó a conocer el éxito de su "Carmen". Edward Elgar estaba muy orgulloso de su oratorio "El sueño de Geronte" pero el debut de la obra no fue su mejor noche. Finalizamos el programa tomándonos una "Taza con historia" en el "Café La traviata" de Madrid y escuchamos un fragmento de la ópera de Verdi que se estrenó sin éxito en Venecia en 1853.