Gemma Nierga entrevista Xavier Domènech. Parlem del delicte de sedició amb Andreu Van den Eynde. I conversem amb Ramon Lamiel, director del SCT.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Xavier Domènech, expresident parlamentari de Catalunya En Comú - Podem. A la tertúlia amb Joan López Alegre i Neus Tomàs, parlem de la reforma del delicte de sedició amb Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. Connectem amb María Ríos des del port de Barcelona per saber com s'està notant la vaga de transportistes. Parlem amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, amb qui coneixem el pla d'actuació per reduir la sinistralitat a l'AP-7. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes Carme Barceló, Pitu Abril i David Figueira.