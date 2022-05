54:37

Compareixença de Pedro Sánchez sobre l'espionatge. Parlem amb Núria Garcia de Valentes i Acompanyades. I Laia Costa ens presenta 'Cinco lobitos'.

A la tertúlia amb Ricard Fernández Déu i Quico Sallés, connectem amb Núria Roca des del Congrés dels Diputats per conèixer com va anar la compareixença del president Sánchez sobre l'espionatge, i parlem de l'actualitat al Parlament amb Lluís Falgas des de la redacció de TVE a Sant Cugat. Incorporem a la taula a la periodista Carol Espona per parlar de matrimonis forçosos i connectem amb Núria Garcia, educadora social de Valentes i Acompanyades. Connectem amb Rubén Navarro des de la platja de la Barceloneta. I acabem el programa parlant cine i series amb en Pep Prieto i Valeria Milara, i entrevistant l'actriu Laia Costa, que ens presenta la pel·lícula Cinco Lobitos.