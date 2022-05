54:55

Gemma Nierga entrevista Teresa Jordà. Parlem de la guerra d'Ucraïna amb el fotoperiodista Emilio Morenatti. I conversem amb Lluís Pastor.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A la tertúlia amb Isabel Garcia Pagan i Antonio Baños, conversem amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la UOC, sobre les imatges del retorn del rei emèrit Joan Carles I, i connectem amb Javier Mohedano des de la Zarzuela per saber l'última hora. Parlem de la guerra d'Ucraïna amb Emilio Morenatti, premi Pulitzer de fotoperiodisme, que ha estat retratant els mutilats. Connectem amb Sergi Loras per parlar de l'episodi de calor i el canvi de temps. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes Carme Barceló i Albert Font i l’exfutbolista Maria Teresa Andreu.