Gemma Nierga entrevista a Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A la tertúlia amb Quico Sallés i Rafa López, connectem amb Manel Sanromà, professor de la URV expert en IA i signant del manifest per la moratòria del ChatGPT, per parlar sobre el debat al seu voltant. Josep M. Colomer ens presenta La polarización política en Estados Unidos. Connectem amb Maria G. Coll des del Banc dels Aliments de Barcelona per parlar amb l'Oriol Dolader, cap de logística. I acabem el programa amb la secció de cine i sèries de Pep Prieto amb Laura Fa i Marta Pontnou, que també ens presenten Els pecats de la Xona.