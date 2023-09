Salvador Illa, The District i 'Història d'un senglar'

54:25

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Salvador Illa. Parlem del saló The District. I Joan Carreras ens presenta 'Història d'un senglar'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Salvador Illa, primer secretari del PSC i president del Grup Parlamentari de Socialistes - Units per Avançar. A la secció informativa parlem de les restriccions d'emergència per sequera amb Jordi Masquef, alcalde de Figueres. A la tertúlia amb Ricard Fernández Déu i Manu Simarro, parlem amb Albert Planas, director general de Nebext, sobre el saló The District, i connectem amb directe amb les protestes amb Maria Ríos. Comentem la situació de les jugadores de la selecció amb la RFEF, amb la periodista Alícia Arévalo. I acabarem el programa conversant amb l'actor Joan Carreras, amb qui parlem de l'obra Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard) que representa a La Villarroel.