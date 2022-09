54:49

Gemma Nierga entrevista Salvador Illa, primer secretari del PSC. Conversem amb Francesc Xavier Mena. I pendents de la salut de Jordi Pujol.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Salvador Illa, primer secretari del PSC i president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. A la tertúlia amb Milagros Pérez-Oliva i Sara González, connectem amb Anna Forment des de l’Hospital de Sant Pau, per conèixer l'última hora sobre l'estat de salut del president Jordi Pujol. Connectem amb el periodista Rodolfo Irago. Anem a la Fira de Barcelona amb Vanessa Benedicto, ara que comença la vacunació contra la verola del mico. I cap al Mercat Provençals de Sant Martí a Barcelona amb Debbie Padilla, per saber com es viu la inflació dels preus dels aliments. Conversem de tot plegat amb Francesc Xavier Mena, professor d’economia d’ESADE. I acabem el programa amb una edició especial de El Galliner Polític de Queco Novell i Manu Simarro.