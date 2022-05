55:05

Pedro Sánchez compareix al Congrés de Diputats per donar explicacions de l'espionatge. I parlem amb Laia Berlanga dels centres d'educació especial.

A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Carles Fernández, connectem amb Lluís Falgàs des del Parlament de Catalunya per saber com està les negociacions per la llengua a l'escola. Connectem amb Núria Roca des del Congrés dels Diputats, on compareix el president Pedro Sánchez per justificar l'espionatge amb Pegasus. Conversem amb Laia Berlanga, directora de l’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat, sobre les reclamacions de les escoles d'educació especial. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela i Xavier Sardà, i connectant amb la Maria G. Coll des de la nova biblioteca Garcia Márquez de Barcelona.