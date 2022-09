55:01

Conversem amb Quico Sallés sobre l'Operació Catalunya. Parlem de la llengua a l'escola amb José Domingo. I Marc Giró ens parla de cine i sèries.

A la tertúlia amb Antonio Baños i Rafa López, connectem amb Xesca Campoy des de la peixera de TVE Sant Cugat per parlar de l'actualitat catalana. Conversem amb Quico Sallés, periodista de El Món, sobre la trama andorrana de l'Operació Catalunya. Entrevistem José Domingo, president de Impulso Ciudadano i vocal assessor legal d'AEB, sobre la manifestació per demanar que el castellà sigui vehicular a l'escola. Connectem amb Guadalupe Mejías, enviada especial de TVE a Londres, per conèixer els actes per la mort de la reina Elisabet II. I acabem el programa parlant cine i sèries amb en Pep Prieto i en Marc Giró.