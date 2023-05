52:50

A la tertúlia amb Carles Fernández i Neus Tomás, parlem de l'oblit oncològic amb Annabel Arcos, expacient de càncer i autora del llibre: Cáncer: contigo puedo. Connectem amb Cristina de la Hoz, periodista de El Independiente, per conèixer l'actualitat des de Madrid. Parlem de les eleccions a Turquia amb Anna Bosch. Connectem amb Olga Rodríguez des de Girona per parlar del Temps de Flors. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb Carme Barceló i Pitu Abril, i els humoristes argentins Jero Freixa i Jose De Cabo. I connectant amb David Figueira des de la redacció i amb Sergi Molera des de Canaletes, per parlar de la lliga del Barça.