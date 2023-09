54:46

Gemma Nierga entrevista Nacho Martín Blanco. Carme Ruscalleda explica com aprofitar l'oli d'oliva. I Mar Targarona ens presenta el seu darrer film.

Lorena Amo entrevista al Cafè d'idees a Nacho Martín Blanco, diputat del PP al Congrés. A la secció informativa, Albert Font ens parla de la primera convocatòria de la nova seleccionadora femenina d'Espanya. I connectem amb Isabel Palacios des del TSJC per parlar de la condemna a Miquel Buch i la denegació dels recursos dels indults. A la tertúlia amb Antonio Baños i Rafa López, parlem del preu de l'oli d'oliva amb Jordi Pascual, responsable nacional de l'oli d'Unió de Pagesos, i la xef Carme Ruscalleda, que ens acosta els millors trucs i consells per aprofitar-lo al màxim. Connectem amb Sergi Molera des de La Setmana del Llibre en Català per parlar amb la seva directora, Cristina Domènech. I acabem el programa amb la secció de cine i sèries d'en Pep Prieto parlant amb la directora Mar Targarona sobre la seva darrera pel·lícula El Cuco.