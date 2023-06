53:38

Gemma Nierga entrevista Míriam Nogueras. Paloma del Río ens presenta el pòdcast 'Ya no quiero esconderme'. I coneixem l'obra de teatre 'Coralina'.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Míriam Nogueras, candidata de Junts per Catalunya per Barcelona a les eleccions generals del 23-J. A la tertúlia amb Manu Simarro i Ricard Fernández Déu, connectem amb Lluís Falgàs des del Parlament de Catalunya per conèixer l'actualitat catalana. Coincidint amb el dia de l'Orgull LGTBIQ+, conversem amb Quim Esteban, presentador i director del programa Plurals i singulars de Ràdio 4. La periodista i narradora Paloma del Río ens presenta el pòdcast Ya no quiero esconderme. Connectem amb Isabel Palacios des de la Ciutat de la Justícia, on comença el judici a Miquel Buch per l'escorta a Carles Puigdemont. Connectem amb Maria G. Coll per parlar amb Mònica Pérez, secretaria de salut laboral de CCOO Catalunya. I acabem el programa parlant de l'obra de teatre Coralina, la serventa amorosa amb el seu director, Oriol Broggi i l'actor Joan Arqué.