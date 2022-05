55:06

A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Toni Aira, parlem del retorn del rei Joan Carles I amb Rodolfo Irago, i connectant amb Maria Castelo des de Sanxenxo. Anem al Parlament amb Lluís Falgàs, que ens explica com estan les negociacions sobre la llengua a l'escola. Connectem amb Lourdes Ballarin des de Lleida per detallar-nos com es nota l'anomalia de temperatura. Conversem amb el doctor Eugeni Domènech, cap del servei d'aparell digestiu de l'Hospital Germans Trias i Pujol, sobre les malalties inflamatòries intestinals. I acabem el programa amb la secció d’en Víctor Amela i Xavier Sardà, i connectarem amb en Carlos del Amor des del Festival de Cannes.