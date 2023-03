59:59

El director general dels Mossos d'Esquadra assegura que el decret d'estructura del cos incorpora part de la seva visió sobre l'organització policial.

Pere Ferrer confia que Eduard Sallent acabi la legislatura com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra: "El decret incorpora part de la seva visió sobre l'organització policial". El director general del cos policial defensa la "necessitat" dels canvis estructurals perquè "s'havia de sacsejar l'organització per posar-la al dia. Havia de replantejar-se pràcticament des de zero", argumenta sobre el decret d'estructura. "És raonable que els sindicats demanin més participació. Però el resultat final és molt positiu", sosté. "Si ho diuen els sindicats, segur que hi havia elements de millora", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Lorena Amo, lamentant que no hi hagi hagut marge per continuar parlant amb els sindicats sobre la reestructuració. Ferrer nega que les dades confidencials quedin més exposades arran dels canvis i defensa que es vol donar "visió de sistema", revisant "la part policial i la part dels serveis d'administració". I adverteix que les estafes estan creixent i diu que hi volen donar resposta amb el decret.

D'altra banda, defensa que la relació amb la Prefectura "és fantàstica" i assegura que "no hi ha la ingerència que sembla que a vegades estigui planant". Ferrer demana un treball col·legiat per entendre "què ens ha portat" als delictes sexuals comesos per menors: "La policia hi participarà, però hem de treballar amb aquesta visió holística". Defensa que el nou Govern ha posat l'accent en l'àmbit dels desnonaments i que ja hi ha hagut canvis, amb dos procediments que "no existien". Detalla que en el nou protocol sobre desnonaments s'incorpora la vulnerabilitat. I avança expedients disciplinaris amb "mesures cautelars exemplars" als sis mossos condemnats per lesions i tortures.

A la secció informativa, parlem amb Pere-Joan Cardona, especialista i investigador en Microbiologia i Parasitologia de l’Hospital Germans Trias, amb qui parlem d'un descobriment sobre la tuberculosi.