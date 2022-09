Carrizosa: "No s'ha de revocar Borràs, no és presidenta"

59:59

El portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya sosté que la presidència de la cambra està ara vacant i no en mans de Borràs.

Carlos Carrizosa insisteix que la presidència del Parlament està vacant. "A la senyora Borràs no se l'ha de revocar, no és la presidenta. No està en funcions", diu el portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Lorena Amo, descarta unes eleccions anticipades a Catalunya: "No crec que es trenqui el Govern", ha dit. Critica que els socialistes hagin validat el discurs "ultra" de l'independentisme de "treure el castellà de les escoles". Es mostra obert a parlar amb el conseller Giró sobre pressupostos, però destaca que "no és bon senyal que pensin que poden aprovar els pressupostos amb la CUP i els Comuns, que advoquen pel decreixement". Veu "interessant" un impost a la banca i les elèctriques, però critica "lleis ideològiques, sectàries i mal concebudes" que "repercutiran a l'usuari". Creu que el nou discurs d'ERC és "més democràtic potser aparentment". I defensa la figura d'Arrimadas, alhora que descarta fer el salt a Madrid.

A la secció informativa, parlem amb Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT.