53:33

Gemma Nierga entrevista Laura Borràs. Parlem amb José Manuel Berzal, president d'UNAUTO-VTC. I parlem amb l'actriu de doblatge Mercè Montalà.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya i expresidenta del Parlament de Catalunya. A la tertúlia amb Iva Anguera i Carles Fernández, analitzem l'actualitat catalana amb Lluís Falgàs i el relleu a la presidència de la càmera. Parlem amb José Manuel Berzal, president executiu nacional d'UNAUTO-VTC, sobre la decisió del TJUE de tombar la limitació de llicències VTC. Connectem amb Albert Hernández des d'Istanbul per fer la prèvia de la final de la Champions. Connectem amb Maria G. Coll des de la terrassa de l'Ohla Boutique Hotel de Barcelona per conversar amb la directora general Anna Albuixech, que ens parla de la seva proposta per la Setmana de les terrasses. I acabem el programa amb la secció de cine i sèries d'en Pep Prieto, conversant amb l'actriu de doblatge Mercè Montalà.