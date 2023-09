01:54:24

Jordi Évole presenta 'No me llame Ternera'. Parlem de Feijóo amb Roberto Blanco Valdés. I analitzem el pregó de la Mercè de Najat El Hachmi.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees el periodista Jordi Évole, que ens presenta el documental No me llame Ternera. A la tertúlia amb Joan López Alegre i Ernest Folch, connectem amb Roberto Blanco Valdés, catedràtic de Dret Constitucional i columnista de La voz de Galicia, per parlar de la figura d'Alberto Núñez Feijóo. Amb la periodista Anna Bosch analitzem el pregó de la Mercè de l'escriptora Najat El Hachmi, i obrim el debat sobre la immigració i integració a casa nostra. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb el Pitu Abril i la Carme Barceló.