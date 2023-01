54:35

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jordi Cañas, diputat al Parlament Europeu per Ciutadans i membre del Comitè Permanent de Ciudadanos. A la tertúlia amb Neus Tomás i Joan López Alegre, conversem sobre els temes que marcaran el 2023 amb Carme Colomina, investigadora sènior i editora del CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs. Connectem amb Yolanda Álvarez, corresponsal de RTVE a Àsia-Pacífic, per saber com la Xina reobre fronteres enmig d'una onada de coronavirus. Parlem amb Josep Vilaplana, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), sobre la situació sanitària a casa nostra. I acabem el programa fent tertúlia esportiva amb Pitu Abril, Carme Barceló i David Figueira.