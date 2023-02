54:40

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jaume Giró, exconseller d'Economia i Hisenda, i membre de l'executiva de Junts per Catalunya. A la tertúlia amb Quico Sallés i Rafa López, conversem amb l'escriptor Fernando Aramburu, que ens presenta Hijos de la fabula. Parlem de la segona semifinal del Benidorm Fest connectant amb Begona Fuentes. I acabem el programa amb la secció d'en Pep Prieto conversant de cinema i sèries amb l'actor Àlex Brendemühl, Premi Gaudí al millor actor secundari per Historias para no contar.