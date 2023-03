54:29

Gemma Nierga entrevista Jaume Asens, president d'Unides Podem al Congrés. A la tertúlia amb Iva Anguera i Esther Vera, parlem dels nous ministres del govern espanyol, Héctor Gómez i José Manuel Miñones. Connectem amb Rodolfo Irago per conèixer l'actualitat des de Madrid. Parlem de la divisió al CGPJ i la possible dimissió del bloc progressista amb el magistrat Joaquim Bosch. Connectem amb Antonio Delgado, corresponsal de RNE a París, per parlar d'una nova jornada de vaga, i amb Gemma Guzman, des de l'incendi a Castelló. I acabem el programa amb El Galliner Polític amb el Queco Novell i el Manu Simarro.