59:59

El president del Grup Parlamentari de Ciutadans assenyala que el PSOE està repetint la mateixa estratègia amb la qual van aposta pels indults.

Carlos Carrizosa creu que el president Pedro Sánchez acabarà pactant un referèndum d'autodeterminació a Catalunya: "Estan fent la mateixa tàctica que els ha portat fins aquí", ha dit en referència a la concessió dels indults. El president del Grup Parlamentari de Ciutadans acusa al cap de l'executiu de validar el relat independentista i no oferir un relat alternatiu al món constitucionalista. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, descarta que hi hagi una "veritable pacificació" si s'aconsegueix "donant sempre la raó a l'independentisme". I defensa que el TC es pronunciï quan hi hagi alguna qüestió dubtosa des del punt de vista constitucional i critica que el govern busca una majoria al tribunal "per la porta del darrere".

Veu "molt difícil" que Ciutadans doni un vot favorable als pressupostos catalans, però assegura que influiran perquè siguin "menys dolents". Acusa Illa de fer el "paripé" per no sortir a la foto "tan juntets" amb els comuns: creu que acabaran votant els pressupostos. En clau municipal, defensa que Trias va ser millor alcalde que Colau perquè l'actual alcaldessa és "nefasta". Assegura que Cs no donarà el seu vot a un projecte de Barcelona "que no funciona": "El debatrà el model de ciutat, no si hi ha alcalde independentista o no independentista". I reconeix que va ser un error que Valls fos el cap de cartell a les municipals de Barcelona perquè "va donar un vot per fer alcaldessa a Colau gratis".