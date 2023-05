01:00:00

El candidat a l'alcaldia de Trias per Barcelona assegura que després de les eleccions no farà el que va fer Jaume Collboni amb Manuel Valls.

Xavier Trias assegura que després de les eleccions no farà "el que va fer Jaume Collboni amb Manuel Valls": "No faré pactes contra natura", ha dit. El candidat a l'alcaldia de Trias per Barcelona i Junts per Barcelona descarta participar una aliança per evitar que Colau sigui alcaldessa, si guanya les eleccions: "Si no guanyo, me n'aniré a casa. No té sentit", ha insistit, criticant Collboni per haver fet alcaldessa Colau sense haver guanyat les eleccions. "És molt fort. És una política bastant bruta", ha afegit.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que sigui alcalde el líder de la força més votada: "Jo em votaré a mi mateix. Si Collboni guanya les eleccions, serà alcalde". Confirma que la seva candidatura no és "exclusivament independentista", sinó que té "un grau important de pluralitat". I assegura que votaria 'sí' a la independència de Catalunya, però remarca que "no és la qüestió" aquest #28M a Barcelona.

D'altra banda, acusa Ada Colau de ser una alcaldessa "gens dialogant": "Colau és poderosa i utilitza el poder de forma selectiva", ha dit. Veu com "un escàndol" que s'hagi "transformat tota la ciutat" sense fer habitatge públic de lloguer assequible: "El que s'ha fet, l'hem venut. Ho han fet governs del PSC amb Iniciativa. Vostè que és tan progre, ha fet això", ha insistit. Creu que les Superilles no existeixen, sinó que son "una gran mentida de Colau", ja que fer eixos verds "no és pacificar el tràfic". I creu que la reducció del 30% de contaminació són "dades enganyoses".

