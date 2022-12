59:59

L'alcaldable de Junts per Catalunya per Barcelona reconeix que hi pot haver problemes d'entesa amb Esquerra, però no descarta un pacte postelectoral.

Xavier Trias reconeix que hi pot haver "problemes" d'entesa amb Esquerra, però no descarta un pacte postelectoral a Barcelona: "Entendre's després d'unes eleccions no ha de ser difícil, a menys que ja tinguin un acord amb altres", ha dit, descartant un pacte previ. L'alcaldable de Junts per Catalunya per Barcelona explica que es presenta com a alcaldable per les "circumstàncies especials" que han generat una "pressió" sobre ell. L'exalcalde de Barcelona diu que espera guanyar les eleccions i governar quatre anys, però que després no es tornarà a presentar. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que està treballant per ser també el candidat del PDeCAT: "No crec que ens presentem en coalició, però vull que quedi clar que soc el seu candidat". Detalla qui seran els números 2 i 3 de la seva llista: Neus Munté i Jordi Martí. Descarta noms com Santi Vila, Jaume Alonso-Cuevillas i Sandro Rosell per la seva candidatura. Assegura que no ajudarà a l'anti-Colau, encara que l'alcaldessa vulgui fer unes eleccions Trias-Colau i que utilitzi "una terminologia bastant teatral". Insisteix que vol anar a dinar amb l'alcaldessa Ada Colau: proposa un "restaurant simpàtic" com La Gormanda perquè vol que la gent els vegi. Es defineix com una persona sobiranista i en contra de la dependència, i que ara "Catalunya té una dependència humiliant". I explica que votarà independència a qualsevol referèndum perquè l'han fet independentista.

A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, parlem de l'acord de pressupostos entre comuns i Govern amb Joan Carles Gallego, diputat d'En Comú Podem.