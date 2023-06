35:15

L'alcalde de Badalona espera que el PP tingui majoria suficient per governar en solitari, ja que l'incomoden algunes polítiques de Vox.

Xavier García Albiol espera que el PP tingui majoria suficient per governar en solitari després de les eleccions generals, ja que l'incomoden algunes polítiques de Vox: "No em ve de gust governar amb Vox. Les polítiques que planteja respecte a Europa, l'economia i la igualtat m'incomoden". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu com "una evidència objectiva" l'existència de la violència de gènere: "Una cosa és que, en base un acord, s'adopti la terminologia". L'alcalde de Badalona confia que el PP estudiarà rebaixar l'edat penal si arriba a la Moncloa, defensant que els menors de 14 anys deixin de ser inimputables: "El conseller Campuzano em donarà un copet a l'esquena. Per mi això no és solució. Vull mesures concretes". Demana mesures més contundents contra l'absentisme escolar per casos com el barri de Sant Roc perquè "els pares prenguin consciència". Creu que el PP "haurà d'actuar en conseqüència" si els comuns entren al govern de Barcelona, ja que "o podria arribar a acords amb un partit que m'ha enganyat". I defensa que Alejandro Fernández "és un gran parlamentari" i "ha fet una bona feina" com a president del PP de Catalunya: "Quan tinguem Congrés, es prendrà la millor decisió per ell i pel partit".